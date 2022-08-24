В Николаевской области задержан корректировщик, он передавал оккупантам данные о позициях ВCУ и HIMARS 24 августа, 16:37 Житель Николаевской области корректировал огонь оккупантов по позициям ВСУ (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В Николаевской области задержали корректировщика обстрелов по ВСУ, который собирал и передавал российским оккупантам данные о передвижении РСЗО HIMARS.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram, предатель искал и фиксировал места нахождения и передвижения систем залпового огня HIMARS.

По данным следствия, мужчина по заданию представителя спецслужбы РФ собирал и передавал информацию о расположении подразделений ВСУ, вооружении и боеприпасах на территории Николаева и области. Эти данные использовали оккупанты, чтобы наносить ракетные и артиллерийские удары.

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Злоумышленник задержан.

Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч. 3 ст. 1). 2 УК Украины).

20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Штаты и их союзники передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня. По состоянию на 20 августа в Украине было уже 16 HIMARS.

Милли также говорил, что США уже обучили 200 украинских военных работе с американскими РСЗО, и обучение продолжается.

С помощью HIMARS защитники Украины наносят прицельные удары по российским пунктам управления, вражеским складам боеприпасов и топлива.

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