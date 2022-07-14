В Минобороны рассказали, почему не раскрывают данные о потерях среди военных 14 июля, 16:56 Анны Маляр подчеркнула, что эти данные засекречены лишь на период военного положения (Фото:Скриншот видео Ukrinform TV)

Министерство обороны засекретило данные о потерях среди украинских защитников в войне с РФ, чтобы противник не смог использовать их в собственных целях.

Об этом во время брифинга в четверг, 14 июля, заявила замглавы ведомства Анна Маляр.

«Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей», — пояснила она.

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Кроме того, Маляр призвала украинцев также не распространять непроверенные сведения о количестве погибших или других потерях украинской армии.

«Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает. Это не так. Не работайте на врага и не раскрывайте эти цифры до окончания военного положения», — добавила замминистра.

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