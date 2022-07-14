Украинский военный лично вынес тело погибшего сына с поля боя, несмотря на «адский» обстрел

14 июля, 14:38
Несмотря на тяжелую потерю, мужчина планирует вернуться на фронт (Фото:Юрий Стасовский/Facebook)

Несмотря на тяжелую потерю, мужчина планирует вернуться на фронт (Фото:Юрий Стасовский/Facebook)

Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Стасовский потерял во время сражения с российскими войсками сына Дмитрия и лично вынес его тело с поля боя, несмотря на обстрелы.

Об этом рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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«Отец и сын пошли на войну добровольцами. Воевали вместе. Многие бои прошли вместе. А вчера сын погиб в бою. И отец отправился в ад и лично вынес тело сына из-под обстрела. И он сидит сейчас, смотрит на небо, а рядом с ним сын, и он не может заснуть. Он вспоминает, как растил, как учил, как воевал рядом с сыном», — написал он, добавив, что после похорон украинский военный планирует вернуться на фронт.

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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RDe3PqK8vX6GB5N6qqm3ETxVsVCVTReK4ETYVfs37AEsq6tJuKZR5Fbr3uPVs7J1l&id=100003678155407
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0rb2ZxN7kSYWJTUnsmMZ7xB5j6waaeA3yurywV3vJ2HNsmxidp6i7CPh7MTQLo7Xkl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Война России против Украины

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