Украинский военный лично вынес тело погибшего сына с поля боя, несмотря на «адский» обстрел 14 июля, 14:38 Несмотря на тяжелую потерю, мужчина планирует вернуться на фронт (Фото:Юрий Стасовский/Facebook)

Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Стасовский потерял во время сражения с российскими войсками сына Дмитрия и лично вынес его тело с поля боя, несмотря на обстрелы.

Об этом рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.

«Отец и сын пошли на войну добровольцами. Воевали вместе. Многие бои прошли вместе. А вчера сын погиб в бою. И отец отправился в ад и лично вынес тело сына из-под обстрела. И он сидит сейчас, смотрит на небо, а рядом с ним сын, и он не может заснуть. Он вспоминает, как растил, как учил, как воевал рядом с сыном», — написал он, добавив, что после похорон украинский военный планирует вернуться на фронт.

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