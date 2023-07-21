Партизаны уничтожили склад боеприпасов россиян в Мариуполе — советник мэра

21 июля, 22:14
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Взрыв в Мариуполе (Фото:Маріуполь спротив / Telegram)

Взрыв в Мариуполе (Фото:Маріуполь спротив / Telegram)

Украинским партизанам удалось уничтожить склад боеприпасов российских войск во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Мариупольское сопротивление сообщает об уничтожении оперативного склада с боекомплектом оккупантов в Приморском районе Мариуполя путем поджога», — написал он.

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Более детальных подробностей о успешной работе партизан Андрющенко не раскрыл.

На временно оккупированных территориях Украины регулярно гремят взрывы. Часто они связаны с ударами украинских военных по местам скопления российских солдат, техники или складам с боеприпасами.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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