Партизаны уничтожили склад боеприпасов россиян в Мариуполе — советник мэра
Взрыв в Мариуполе (Фото:Маріуполь спротив / Telegram)
Украинским партизанам удалось уничтожить склад боеприпасов российских войск во временно оккупированном Мариуполе.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
«Мариупольское сопротивление сообщает об уничтожении оперативного склада с боекомплектом оккупантов в Приморском районе Мариуполя путем поджога», — написал он.
Более детальных подробностей о успешной работе партизан Андрющенко не раскрыл.
На временно оккупированных территориях Украины регулярно гремят взрывы. Часто они связаны с ударами украинских военных по местам скопления российских солдат, техники или складам с боеприпасами.