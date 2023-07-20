За время оккупации. В Мариуполе россияне арестовали более 10 тысяч гражданских, дальнейшая их судьба неизвестна — советник мэра 20 июля, 14:57 Разрушенный завод Азовсталь в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Мариуполе более 10 тысяч гражданских арестованы россиянами, места их содержания или дальнейшая судьба — неизвестны, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в четверг, 20 июля.

«Каждую неделю в Мариуполе задерживают десятки людей в рамках проверок и поиска диверсантов. Просто обычных людей за переписку с мариупольцами в эвакуации. За чтение украинских новостных пабликов. Просто по подозрению и доносам», — написал он в Telegram.

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Андрющенко рассказал, что абсолютное большинство мариупольцев попадает в главную пыточную города, которую устроили оккупанты — бывший Центральный райотдел полиции.

«Здесь люди „признаются“, подписывают какие-то бумаги и дальше в лучшем случае — под надзор. В худшем — исчезают навсегда», — заявил он.

По словам чиновника, всего более 10 тысяч гражданских мариупольцев арестованы оккупантами и места их содержания или дальнейшая судьба — неизвестны.

«Мы должны помнить об этом. Должны вернуть домой каждого», — говорится в сообщении.