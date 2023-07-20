За время оккупации. В Мариуполе россияне арестовали более 10 тысяч гражданских, дальнейшая их судьба неизвестна — советник мэра
Разрушенный завод Азовсталь в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В оккупированном Мариуполе более 10 тысяч гражданских арестованы россиянами, места их содержания или дальнейшая судьба — неизвестны, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в четверг, 20 июля.
«Каждую неделю в Мариуполе задерживают десятки людей в рамках проверок и поиска диверсантов. Просто обычных людей за переписку с мариупольцами в эвакуации. За чтение украинских новостных пабликов. Просто по подозрению и доносам», — написал он в Telegram.
Андрющенко рассказал, что абсолютное большинство мариупольцев попадает в главную пыточную города, которую устроили оккупанты — бывший Центральный райотдел полиции.
«Здесь люди „признаются“, подписывают какие-то бумаги и дальше в лучшем случае — под надзор. В худшем — исчезают навсегда», — заявил он.
По словам чиновника, всего более 10 тысяч гражданских мариупольцев арестованы оккупантами и места их содержания или дальнейшая судьба — неизвестны.
«Мы должны помнить об этом. Должны вернуть домой каждого», — говорится в сообщении.