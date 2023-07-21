Стремительно увеличилось движение военной техники россиян через оккупированный Мариуполь — советник мэра

21 июля, 12:41
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В Мариуполе оккупантами усилены контрольно-проверочные мероприятия (Фото:Маріуполь. Спротив)

В Мариуполе оккупантами усилены контрольно-проверочные мероприятия (Фото:Маріуполь. Спротив)

Зафиксировано стремительное увеличение движения военной техники россиян через оккупированный Мариуполь, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в пятницу, 21 июля.

По его словам, в основном речь идет о грузовиках с живой силой и прицепленными граматами класса Рапира на Бердянское направление.

Андрющенко заявил, что также оккупантами усилены контрольно-проверочные мероприятия из-за увеличения автомобильного потока.

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«Усилены патрули наблюдения и мобильные блокпосты по всем районам города», — добавил он.

Андрющенко сообщал, что в оккупированном Мариуполе более 10 тысяч гражданских арестованы россиянами, места их содержания или дальнейшая судьба — неизвестны.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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