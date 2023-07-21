Стремительно увеличилось движение военной техники россиян через оккупированный Мариуполь — советник мэра
В Мариуполе оккупантами усилены контрольно-проверочные мероприятия (Фото:Маріуполь. Спротив)
Зафиксировано стремительное увеличение движения военной техники россиян через оккупированный Мариуполь, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в пятницу, 21 июля.
По его словам, в основном речь идет о грузовиках с живой силой и прицепленными граматами класса Рапира на Бердянское направление.
Андрющенко заявил, что также оккупантами усилены контрольно-проверочные мероприятия из-за увеличения автомобильного потока.
«Усилены патрули наблюдения и мобильные блокпосты по всем районам города», — добавил он.
Андрющенко сообщал, что в оккупированном Мариуполе более 10 тысяч гражданских арестованы россиянами, места их содержания или дальнейшая судьба — неизвестны.