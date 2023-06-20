«Хай квітне Україна». В Мариуполе партизаны обозвали Путина и напомнили, что город борется за деоккупацию — фото 20 июня, 11:05 В Мариуполе партизаны оставили надписи на стенах (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе партизаны напомнили, что город ждет деоккупации и борется за нее.

Об этом во вторник, 20 июня заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Мариупольские партизаны передают привет и напоминают, что Мариуполь не просто ждет, но борется за деоккупацию!», — написал он.

Видео дня

Андрющенко опубликовал фото, на которых видно, что в разных частях города партизаны оставили проукраинские надписи. В частности, «Хай квітне Україна», «Слава ЗСУ», «Слава Україні», «Путін ху*ло».

Фото: t.me/s/andriyshTime

Фото: t.me/s/andriyshTime

Фото: t.me/s/andriyshTime

Фото: t.me/s/andriyshTime

Фото: t.me/s/andriyshTime

Фото: t.me/s/andriyshTime

Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе российские оккупанты перебрасывают боеприпасы в ящиках с «непонятной маркировкой» в сторону Бердянска.