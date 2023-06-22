Минус 650 оккупантов и вертолет. Генштаб ВСУ раскрыл новые данные о суточных потерях армии РФ в Украине
ВСУ уничтожили уже почти 30 тысяч единиц военной техники РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 222 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 22 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 222650 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 4013 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 7783 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3941 (+21) ед,
- РСЗО — 617 (+2) ед,
- средства ПВО — 376 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 307 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3438 (+10),
- крылатые ракеты — 1214 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6678 (+11) ед,
- специальная техника — 539 (+0).
За последнюю неделю ВСУ уничтожили шесть российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. 21 июня был уничтожен российский вертолет Ми-24. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 307 вертолетов разных типов.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.