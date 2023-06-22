Минус 650 оккупантов и вертолет. Генштаб ВСУ раскрыл новые данные о суточных потерях армии РФ в Украине 22 июня, 08:48 ВСУ уничтожили уже почти 30 тысяч единиц военной техники РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 222 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 22 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 222650 ( +650) человек ликвидировано,

+650) человек ликвидировано, танков — 4013 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 7783 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 3941 ( +21) ед,

+21) ед, РСЗО — 617 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 376 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 307 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3438 ( +10),

+10), крылатые ракеты — 1214 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6678 ( +11) ед,

+11) ед, специальная техника — 539 ( +0).

Видео дня

За последнюю неделю ВСУ уничтожили шесть российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. 21 июня был уничтожен российский вертолет Ми-24. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 307 вертолетов разных типов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.

