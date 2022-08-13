В Крыму снесли СТО, где отказались ремонтировать военный автомобиль оккупантов — Чубаров
СТО в Крыму, где отказались ремонтировать технику оккупантов (Фото:Рефат Чубаров / Telegram)
В оккупированном Крыму россияне снесли станцию технического обслуживания, на которой отказались обслуживать военный автомобиль российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Он уточнил, что собственниками и работниками СТО были крымские татары.
«Событие (отказ обслуживать оккупантов — ред.) получило широкий резонанс не только в оккупированном Крыму, но и за его пределами», — отметил Чубаров.
По его словам, на днях указанное СТО снесли российские оккупанты по «сфальсифицированным данным о якобы незаконности его строительства».
Чубаров подчеркнул, что после освобождения Крыма от российских войск виновные в незаконном сносе СТО должны понести наказание, а его владельцы — получить компенсацию за счет оккупантов и «стукачей».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.