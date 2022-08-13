В Крыму снесли СТО, где отказались ремонтировать военный автомобиль оккупантов — Чубаров 13 августа, 20:06 СТО в Крыму, где отказались ремонтировать технику оккупантов (Фото:Рефат Чубаров / Telegram)

В оккупированном Крыму россияне снесли станцию технического обслуживания, на которой отказались обслуживать военный автомобиль российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он уточнил, что собственниками и работниками СТО были крымские татары.

«Событие (отказ обслуживать оккупантов — ред.) получило широкий резонанс не только в оккупированном Крыму, но и за его пределами», — отметил Чубаров.

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По его словам, на днях указанное СТО снесли российские оккупанты по «сфальсифицированным данным о якобы незаконности его строительства».

Чубаров подчеркнул, что после освобождения Крыма от российских войск виновные в незаконном сносе СТО должны понести наказание, а его владельцы — получить компенсацию за счет оккупантов и «стукачей».

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