«Постоянно видим на радаре до 20 российских самолетов». Спикер Воздушных сил рассказал, как можно ослабить авиационную активность РФ 12 августа, 18:39 Разрушениz на аэродроме в Новофедоровке, спутниковое изображение (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Выведение из строя российского военного аэродрома в Новофедоровке является прекрасной новостью, впрочем, оккупанты используют еще десятки аэродромов в РФ и Беларуси, которые представляют угрозу для Украины.



Об этом в интервью НВ сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, повреждение любого аэродрома ослабляет врага, тем более столь крупной авиабазы, как в Крыму.

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«С него постоянно взлетали самолеты в режиме 24/7. А когда еще Змеиный был оккупирован Россией, то между ним и Севастополем самолеты курсировали по кругу, патрулируя. Вот такое стратегическое значение имеет этот аэродром. Так же, как и другие аэродромы в Крыму, которых около пяти: Джанкой, где стоит их техника, Бельбек и другие», — отметил Игнат.

На восстановление взлетной полосы в Новофедоровке уйдет много времени. Для существенного ослабления активности России в воздухе подобные взрывы должны произойти и на других аэродромах, сказал он.

«У них десятки аэродромов на территории России и Беларуси. Начиная с Крыма и в любом крупном городе в России есть военные аэродромы вокруг границ Украины. Также на территории Беларуси они используют все военные аэродромы для базирования своей авиации, размещения там зенитных ракетных систем и оперативно-тактических комплексов Искандер, Точка-У. Все полностью используется и применяется. Единственное, что они поняли, что где-то могут произойти, как они говорят, „хлопки“, и размещают свою авиацию подальше», — прокомментировал спикер.

Присутствие врага в небе фиксируется круглосуточно, констатировал Игнат.

«Мы постоянно видим на радаре до 20 самолетов. Они у нас отмечены красным цветом: постоянно курсируют вокруг Украины — от Беларуси и до Крыма. А это самолеты разных типов: и БПЛА, и тактическая авиация. Поэтому аэродромы противника — серьезная для нас угроза», — добавил представитель Воздушных сил Украины.

Инфографика: НВ

9 августа на военном аэродроме Саки у Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.

Перед этим газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе нанесли с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причины пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне потеряли одновременно девять самолетов.

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