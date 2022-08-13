После взрывов. Россияне могут продолжить использование аэродрома Саки в Крыму — Воздушные силы 13 августа, 00:12 Дым после взрывов в Крыму (Фото:Novofedorivka, Crimea, image obtained by Reuters)

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины считают, что, несмотря на взрывы на военном аэродроме Саки в оккупированном Крыму, Россия продолжит его использовать. Взлетная полоса не пострадала.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире, передает Украинская правда.



«Это для врага очень сильный «укол», неприятный. Уничтожено более 10 единиц авиационной техники. Вероятно, что уничтожен и летный состав, и инженерный состав, обслуживавший эти самолеты… Безусловно, противник скрывает эти потери, а на снимках и на видео видно, что там есть следы поражения рашистов — красные следы. Это, безусловно, очень болезненный удар. Фактически такое впервые произошло. Что же произошло, мы говорить не можем. Есть у нас официальные версии, что произошла «хлопок». Восстановят ли они аэродром? Его фактически восстанавливать и не нужно. Поражена взрывами стоянка самолетов. Уничтожена техника. Возможно, уничтожен склад артиллерийского вооружения: хранившиеся там ракеты и бомбы. Возможно, также, состав горюче-смазочных материалов.

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Фото: Инфографика: НВ

Основное на аэродроме – это взлетно-посадочная полоса. Взлетно-посадочная полоса там работает. Восстановить аэродром не проблематично", - сказал он.

Игнат выразил мнение, что россияне и дальше будут использовать аэродром Саки, расположенный в Новофедоровке.

«Я думаю, что они уже его восстанавливают, вопрос только о безопасности. Для самолета перелететь с одного аэродрома на другой — не большая проблема», — сказал спикер Воздушных сил Украины.

9 августа на военном аэродроме Саки у Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек , 14 — пострадали. При этом об уничтожении какой-либо военной техники российская сторона не сообщала.

Телеканал CNN сообщил, что во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не менее семи военных самолетов — больше всего со времем Второй мировой войны.

Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста ( по данным Генштаба ВСУ – девять). По мнению Воздушных сил, потери оккупантов выше.

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