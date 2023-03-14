В Крыму стали чаще раздавать повестки, а у коллаборантов растут панические настроения — Центр нацсопротивления 14 марта, 16:49 Реклама российской армии в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В городах временно оккупированного Крыма все чаще раздают повестки, а темпы мобилизации растут.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Так называемая частичная мобилизация Кремля увеличивает свои темпы. Несмотря на обещания, полученные коллаборантом Сергеем Аксеновым от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет», — говорится в сообщении.

Видео дня

Вместе с тем у переселившихся в Крым коллаборантов и россиян растут панические настроения. Российский бизнес, зашедший на полуостров с 2014 года, выводит средства и готовится к эвакуации.

«Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, сезон которого провалился в прошлом году и, очевидно, не будет пользоваться спросом и в этом», — добавили в ЦНС.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что в этом году сезон в Крыму будет «жарким и очень жарким».