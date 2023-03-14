«Рейтинг Аксенова падает». Зачем Путин едет в Крым и каким будет новый туристический сезон на полуострове — интервью с Чистиковым 14 марта, 16:28 Эксклюзив NV Мужчина одиноко идет по набережной в Севастополе, Крым (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

64% респондентов, опрошенных КМИС, считают, что Украина должна освободить свою территорию от российских оккупантов, включая Крым.

А военные эксперты даже рисуют сценарии, как произойдет деоккупация полуострова.

Какие настроения превалируют в Крыму и зачем туда может поехать российский диктатор Владимир Путин, в интервью Radio NV рассказал Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму.

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— Путин якобы собирается посетить оккупированный Крым на годовщину того, что они называют воссоединением, а на самом деле незаконной попытки аннексии. 18 марта — день, когда они торжественно включили Крым в состав Российской Федерации, но ни одна страна в мире этого не признала. Путину действительно нужен этот символизм, чтобы через девять лет приехать на украденную землю?

— Пока официального подтверждения нет, но это всегда делается неофициально и, условно, неожиданно. В то же время мы знаем, что и Крым, и 18 марта для них сакральны, дата символическая. Поэтому они придерживаются этого.

Кроме того, мы знаем, что последний год очень активно падают рейтинги самого Аксенова на территории временно оккупированного Крыма. И все происходящие там события в Крыму демонстрируют то, что российские власти теряют контроль над Крымским полуостровом. Население уже меньше доверяет местным элитам.

В частности, и перенос Ялтинского экономического форума в Москву в этом году: они не указывают причины, но мы понимаем почему это делается. И те фортификационные действия, которые предпринимаются, и усиление факторов безопасности… Уже местное население и сами российские военные не доверяют тому, что эти шаги принесут какой-то результат в будущем. Поэтому это [признаки], которые подталкивают Путина на необходимость принять такое мероприятие.

В российских СМИ была информация, что он вчера посетил Улан-Удэ. Это первый его визит за шесть лет в указанный регион России. Он пытается продемонстрировать населению, что он вместе с ними; и все сложности, которые испытывает население, как будто испытывает и он. Потому это больше демонстрация.

— Он захочет что-то в Севастополе сказать или выберет Симферополь? Приехать в Севастополь, где Черноморский флот потерял крейсер Москва, наверняка могут посмеяться. Что ему даст этот приезд, например, если он даже произойдет?