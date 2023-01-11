«Окружали отдельные улицы». Как происходит мобилизация и набор «добровольцев» в Крыму — заместитель постоянного представителя президента 11 января, 20:04 Реклама российской армии в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента в Крыму, рассказал Радио NV, как Россия проводит на оккупированном полуострове мобилизацию и набор добровольцев.

«Под мобилизацию попадают призывники, которые были призваны осенью 2022 года. Поскольку были внесены изменения, и после двух месяцев срочной службы они могут заключить контракт. Но мы знаем, как было после 24 февраля 2022 года, когда их просто заставляли заключать контракты», — сказал Чистиков Радио NV.

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Также он отметил, что оккупанты пытаются создавать "добровольческие батальоны".

«Добровольческие батальоны создаются именно на территории Херсонской и Запорожской областей, но их наполнение осуществляют именно жителями из временно оккупированного Крыма, поскольку жители Херсонской области активно отказываются и пытаются уклоняться. В свою очередь, именно жителей Крыма принудительно, их могут забрать и с работы. И была информация, что их задерживали именно на улице, окружали отдельные улицы именно для того, чтобы в дальнейшем их доставить в военкоматы», — рассказал заместитель постоянного представителя президента в Крыму.

Также, по его словам, в Крыму происходит скрытая мобилизация.

«Пытаются, распространяется ежедневная социальная реклама на территории временно оккупированного Крыма о возможности заключения контрактов, больших якобы заработных плат, прохождении военной службы. Но вместе с тем, по имеющейся информации, после двух-трех недель подготовки указанных лиц уже отправляют в так называемую зону специальной военной операции», – описал один из ее способов Чистиков.

Кроме того, по словам заместителя постоянного представителя президента в Крыму, распространяется большое количество объявлений частных охранных компаний о якобы предоставлении охранных услуг на территории Херсонской и Запорожской областей.

«Вместе с тем в условиях контракта прописывается то, что происходит первые две недели военная подготовка, то есть фактически они готовятся, как и участники СВО, к участию в военных действиях, но под прикрытием якобы предоставления охранных услуг. Это, в свою очередь, вызывает уже определенные недовольства», — рассказал он.

31 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты в Крыму формируют мобилизационные списки на январь.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года. Он замечал, что оккупанты имеют огромные проблемы как с комплектованием существующих подразделений, так и с формированием новых.

