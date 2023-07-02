«У нас внутренние порядки». В Кременчуге военного не хотели пускать в заведение в форме — видео 2 июля, 10:45 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Кременчуге Полтавской области работники заведения питания Барбарис не хотели пускать военного, который был одет в форму. Такой отказ они объясняли «внутренними порядками» именно их заведения

Об этом сообщили в местном Telegram-канале.

«У нас внутренний порядок. То, что вы военные, это очень хорошо. Но в наше заведение в военной форме заходить нельзя», — заявляла работница.

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Интересно, что на вопрос, на какие законы опираются их действия, женщина не отвечала и отходила от темы, повторяя слова о политике заведения.

Наконец, по словам военного, его пустили в заведение, однако заявили, что будут следить за тем, что он пьет.

«В заключении меня пустили, сказали, что будут смотреть, что я пью, я им говорю, что мне алкоголь вообще нельзя продавать. Но сам факт, почему вообще так происходит. Это очень-очень неприятно», — сказал военный.

В Запорожье в четверг, 2 июня, военнослужащего не пустили на территорию пляжно-развлекательного заведения из-за того, что он был в военной форме.

Впоследствии администрация опубликовала официальный комментарий и попросили прощения у военного. И на целый месяц пообещала бесплатно угощать детей военных, а также сделать для них бесплатный вход.