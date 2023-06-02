В Запорожье военного не пустили в ресторан. Позже компания извинилась 2 июня, 20:48 Украинский военнослужащий (Фото:poolandbeachzp / instagram)

В Запорожье в четверг, 2 июня, военнослужащего не пустили на территорию пляжно-развлекательного заведения из-за того, что он был в военной форме.

Об этом рассказала дочь военнослужащего.

«Второй год войны. За это время я видела отца дней 10. „Вы не можете выпить кофе у реки, ваша форма пугает детей и людей“. У меня все… Заведение в Запорожье Pool & Beach», — заявила она.

Видео дня

Также она обнародовала видео. На вопрос военнослужащего, почему он не может зайти в кафе и выпить кофе, администратор ответила, что военная форма может отпугнуть детей и их родителей, отдыхающих в заведении. На это солдат справедливо напомнил сотруднице, что в Украине идет война, на что та продолжила рассказывать о правилах заведения и наводить абсурдные причины отказа.

На следующий день администрация заведения в соцсети пыталась опровергнуть конфликт.

«На территорию комплекса Pool&Beach можно гостям в военной форме! Мы понимаем, что администратор высказала информацию некорректно, работа с администратором проведена. Детский праздник завершился, приносим свои извинения за некорректное высказывание и приглашаем на отдых», — написали в Instаgram заведения.

Впоследствии администрация опубликовала официальный комментарий и попросили прощения у военного. И на целый месяц пообещала бесплатно угощать детей военных, а также сделать для них бесплатный вход.

«Администрация заведения связалась с военнослужащим, который не смог выпить кофе по вине комплекса, и принесла свои искренние извинения за вчерашнюю ситуацию. Военный принял наши извинения, по его словам — претензий и оскорблений к комплексу Pool&Beach не имеет. Также для всех детей военнослужащих на июнь вводим бесплатный вход. Кофе на эти выходные военнослужащим бесплатный», — говорится в сообщении.

Комплекс отдыха Pool&Beach популярен в Запорожье, поскольку там есть единственный в городе открытый бассейн.