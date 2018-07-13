В Кишиневе прошел показ фильма об Олеге Сенцове

В четверг, 12 июля, в Культурно-информационном центре при Посольстве Украины в Молдове прошел показ документального фильма Аскольда Курова Процесс: российское государство против Олега Сенцова.

На показе присутствовали представители украинского сообщества в Молдове и работники посольства.

"В совместном заявлении Киева и Брюсселя, которое было принято по итогам саммита Украина-ЕС, содержится призыв к России о незамедлительном освобождении Олега Сенцова и других политических заключенных, незаконно удерживаемых на оккупированном Крымском полуострове и в России", - заявил посол Украины в Молдове Иван Гнатышин.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

14 мая режиссер начал голодовку. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек). Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.

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