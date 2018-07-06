Сестра Сенцова рассказала подробности встречи с братом

Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российском СИЗО, рассказала подробности встречи с братом, которая продолжалась два часа.
Об этом передает ВВС.
Наталья Каплан сообщила, что на двухчасовую встречу Олег пришел самостоятельно. В то же время, режиссер выглядел "постаревшим" и похудел на 15 килограмм.
По ее словам, Сенцов знает и благодарит людей за постоянные акции поддержки, но разочарован тем, что ему уделяют больше внимания, нежели другим украинским политзаключенным.
Каплан также сообщила, что у Сенцова есть возможность смотреть только российское телевиденье, потому мировые новости он узнает только оттуда.
Ранее сообщалось, что сестре Сенцова впервые за четыре года удалось увидеться с ним в колонии.
Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).
Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.
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