Сестра Сенцова рассказала подробности встречи с братом

Сестра Сенцова сообщила, что он похудел на 15 килограмм

Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российском СИЗО, рассказала подробности встречи с братом, которая продолжалась два часа.

Об этом передает ВВС.

Наталья Каплан сообщила, что на двухчасовую встречу Олег пришел самостоятельно. В то же время, режиссер выглядел "постаревшим" и похудел на 15 килограмм.

По ее словам, Сенцов знает и благодарит людей за постоянные акции поддержки, но разочарован тем, что ему уделяют больше внимания, нежели другим украинским политзаключенным.

Каплан также сообщила, что у Сенцова есть возможность смотреть только российское телевиденье, потому мировые новости он узнает только оттуда.

Ранее сообщалось, что сестре Сенцова впервые за четыре года удалось увидеться с ним в колонии.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.