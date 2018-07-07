07 июля 2018, суббота

В Москве прошел концерт в поддержку Олега Сенцова

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Украинский режиссер Олег Сенцов продолжает свою голодовку
Фото: Крым.Реалии

Украинский режиссер Олег Сенцов продолжает свою голодовку

6 июля в Москве прошел концерт в поддержку украинского политического заключенного Олега Сенцова, где вживую и посредством видеообращений выразили свою солидарность ряд российских и украинских культурных деятелей.

Мероприятие прошло в зале московского общества Мемориал, сообщает Крым.Реалии.

На концерте присутствовал музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, поэт Лев Рубинштейн, журналистка Виктория Ивлева. Свои видеообращения к Сенцову прислали: режиссеры Аскольд Куров, Андрей Плахов, Виталий Манский, Антон Долин; музыканты и исполнители Андрей Хлывнюк, Алексей Паперный; участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

"Кино и театральное сообщество, журналисты России, Украины, и многих стран Европы неоднократно обращались с поддержкой требований Олега и просьбой к властям России прекратить его преследование", – цитирует сообщение выступавших Крым.Реалии.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании. 

По словам сестры политзаключенного, Сенцов знает и благодарит людей за постоянные акции поддержки, но разочарован тем, что ему уделяют больше внимания, нежели другим украинским политзаключенным. 

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