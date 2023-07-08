Сделала замечание из-за российской музыки. В Киевской области мужчина избил военнослужащую 8 июля, 22:25 Парамедик Альбина Литвин (Фото:Киев Live/Telegram)

В понедельник, 3 июля, в Фастовском районе Киевской области мужчина избил кулаками по голове и лицу военного парамедика Альбину Литвин.

Соответствующее видео опубликовала женщина в своем TikTok.

В нем Альбина рассказывает, что она вместе со своей подругой приехали в местный магазин, где компания мужчин распивала алкоголь. Рядом стоял автомобиль, из которого звучала русская музыка. По поводу этого военнослужащая сделала замечание. Тогда один из мужчин, который оказался владельцем авто, начал оскорблять ее нецензурной бранью. На слова девушки, что она сообщит об этом в полицию, он подошел и начал бить ее кулаками по голове и лицу.

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«От полученных ударов я упала на асфальт и частично потеряла сознание. Когда пришла в себя, то обнаружила, что у меня разбита с левой стороны губа и шла кровь. Неизвестного мужчину держал его знакомый, чтобы он больше не наносил мне удары», — рассказала Альбина.

Она попросила подругу вызвать полицию. После этого мужчина сел за руль своей машины и уехал прочь.

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