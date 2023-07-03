В Ужгороде пьяный сотрудник ТЦК избил женщину: в Минобороны и МВД отреагировали 3 июля, 11:52 Татьяну Новак избил офицер местного военкомата в Ужгороде, он был в состоянии алкогольного опьянения (Фото:Коллаж фото Татьяна Новак/Facebook)

В Ужгороде пьяный сотрудник Закарпатского областного территориального центра комплектования избил журналистку Татьяну Новак. В Минобороны резко отреагировали на инцидент, полиция завела дело.

Об инциденте сообщила сама Новак в своем Facebook.

«Меня избил пьяный старший офицер Закарпатского ОВК Вари Константин Владимирович. Майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК. Вари нанес мне два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок», — отметила она.

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Подробности инцидента

По словам Новак, все произошло 25 июня. Вместе со своим мужем, офицером ВСУ, женщина зашли в магазин. На кассе к ним пристал пьяный мужчина в гражданской одежде. У мужа Новак он начал в грубой форме спрашивать, воевал ли тот. Пьяный мужчина, по словам Новак, проявлял агрессию.

«Он издал нецензурный малопонятный монолог, общее содержание которого сводилось к „Вы не местные и это сразу видно, зачем вы приехали, а вы знаете кто я, а я майор, это мой район, меня все знают“. Действительно, продавщица его знала, она была ужасно напугана и только повторяла: „Кость, успокойся, все нормально“. Тем временем Костя впал в полный неадекват, подошел в упор, махал руками, несколько раз толкнул меня и мужа в голову (пока открытой ладонью). Ни мне, ни мужу не интересны драки, поэтому мы решили просто выйти на улицу и вызвать полицию. Попросили продавщицу тоже набрать 102 и вызвать охрану. Наши слова она полностью проигнорировала», — рассказала пострадавшая.

Новак уточнила, что после этого они вышли на улицу и начали вызывать полицию. Вари вышел из магазина, сначала бросился на мужа журналистки, но затем резко подбежал к ней и у дарил в челюсть.

Фото: Татьяна Новак/Facebook

«Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари убежал», — добавила она.

Новак также рассказала, что офицера ТЦК полиция нашла в его собственной квартире, задержала и провела проверку на наличие алкоголя.

Она также утверждает, что после засвидетельствования нанесенных телесных повреждений в Закарпатском военкомате попросили встретиться, чтобы «обсудить инцидент и урегулировать все мирно».

Женщина отказалась. После этого в полиции ей не выдавали необходимые справки для проведения судебно-медицинской экспертизы, а следователь ушел в отпуск.

«В течение недели дознаватель не ответил конкретно на мои вопросы по делу. Я не знаю, изъяли ли из магазина камеры, были ли опрошены свидетели (как минимум продавщица), был ли присоединен протокол задержания с поличным, что Вари был в состоянии алкогольного опьянения. У меня нет связей, у меня нет денег на адвоката. Единственные варианты для меня — публичность, ваша поддержка и бесплатная помощь юристов», — резюмировала Новак.

Реакция Минобороны и МВД

На инцидент уже отреагировали в Минобороны и МВД.

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что ведомство готово реагировать на каждый инцидент с участие сотрудников ТЦК.

Он не назвал конкретный случай в Ужгороде, но уточнил, что в СМИ распространяется информация о случаях «недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК и СП по отношению к гражданам Украины».

«Все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные — привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству», — отметил Павлюк.

Он также призвал граждан, которые сталкиваются с подобными проблемами, обращаться в Минобороны по телефону 0800 31 01 79, по электронной почте tckreport@gmail.com, а также через чат-бот в Telegram.

В пресс-службе МВД Украины заявили, что полиция проводит досудебное расследование по факту нанесения женщине телесных повреждений сотрудником ТЦКСП на Закарпатье. Открыто дело по ч. 1 ст. 125 УК. Санкция статьи предусматривает штраф, общественные или исправительные работы сроком до года.

Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 55-летний местный житель, работник ТЦКСП. Его разыскали и доставили в районное управление полиции. Установлено, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Готовятся материалы для сообщения ему о подозрении.

На данный момент в деле проводятся необходимые следственные действия. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В конце апреля президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отправлять военкомов на фронт, а на их место назначить бойцов после ранений.