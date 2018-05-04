В Киеве зафиксировали случай ботулизма

В Киеве зафиксировали случай заболевания ботулизмом.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Госпродпотребслужбы столицы Александр Овчаренко, пишет 112 Украина.

По его словам, мужчина 1986 года рождения купил рыбу на одном из стихийных рынков в Киеве возле Виноградаря.

Ему стало плохо, и мужчину госпитализировали в Александровскую больницу с предварительным диагнозом ботулизм. По результатам анализа крови будет точно установлен диагноз.

"Сейчас наши специалисты проводят сбор информации, что это была за рыба, кто ее реализовывал. Если будет установлено, что у рыбы был производитель или определенный реализатор, будут приниматься меры по проверке тех субъектов", - добавил Овчаренко.

Напомним, 30 апреля в Харьковской области зафиксировали первый в текущем году случай ботулизма.