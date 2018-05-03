30 апреля в Харьковской области зафиксировали первый в текущем году случай ботулизма.

Как сообщили в областном лабораторном центре при Минздраве, пострадала женщина 1987 года рождения.

Она употребляла в пищу вяленую рыбу. которую купила на центральном рынке Мелитополя Запорожской области.

Первые симптомы заболевания появились через 18 часов после употребления продукта.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. ей ввели противоботулиническую сыворотку, также проводятся другие лечебные мероприятия.