В Харьковской области зафиксировали первый в текущем году случай ботулизма

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Женщина купила на рынке вяленую рыбу
Фото: Pixabay

Женщина купила на рынке вяленую рыбу

30 апреля в Харьковской области зафиксировали первый в текущем году случай ботулизма.

Как сообщили в областном лабораторном центре при Минздраве, пострадала женщина 1987 года рождения.

Она употребляла в пищу вяленую рыбу. которую купила на центральном рынке Мелитополя Запорожской области.

Первые симптомы заболевания появились через 18 часов после употребления продукта.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. ей ввели противоботулиническую сыворотку, также проводятся другие лечебные мероприятия.

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