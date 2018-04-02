В Киеве взорвался автомобиль

В ночь на понедельник, 2 апреля, на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль Volkswagen, сообщает сообщество Киев Оперативный.

"В 00:50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen (AI0648AT). О пострадавших пока не сообщается", - говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, на месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции.

Причины взрыва выясняются

Напомним, 30 марта во дворе дома на улице Якуба Коласа в Киеве неизвестные подорвали автомобиль Range Rover. Позже в полиции сообщили подробности взрыва.