В полиции сообщили подробности взрыва Range Rover на Борщаговке в Киеве

В столичной полиции сообщили, что взрыв на улице Якуба Коласа в Святошинском районе Киева прогремел, когда владелец Range Rover, тушивший свой автомобиль, поднял крышку капота.

"Когда владелец до приезда пожарных самостоятельно тушил автомобиль, он открыл капот, после чего произошел взрыв. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

При этом правоохранители, отметив, что пострадавший получил ранения ног.

"Во время осмотра места происшествия полиция изъяла остатки частей от запала. Сейчас на месте работают следователи и оперативники для установления причин пожара и взрыва. Полиция на месте опрашивает возможных свидетелей", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные подорвали Range Rover.