На Якуба Коласа в Киеве подорвали Range Rover, один человек ранен

На припаркованных машинах остались следы от осколков

В пятницу, 30 марта, во дворе дома на улице Якуба Коласа в Киеве неизвестные подорвали автомобиль Range Rover.

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook, в результате взрыва пострадал владелец машины.

Согласно имеющимся данным, злоумышленники сначала подожгли автомобиль, облив его горючей смесью.

"Мужчина выбежал тушить автомобиль. Он заливал автомобиль водой и засыпал огонь снегом. В этот момент произошел взрыв. Хозяину машины посекло ноги осколками. Его госпитализировали медики. Во дворе на асфальте большая лужа крови. Кроме этого следы осколков остались и на рядом припаркованных автомобилях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вблизи места происшествия "разбросаны осколки взрывного устройства и рычаг гранаты".

Ранее сообщалось, что на улице Полтавской в Киеве неизвестные подожгли автомобиль.