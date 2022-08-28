В Киеве над Днепром развернули 430-метровый флаг в знак поддержки находящихся в оккупации украинцев — фото 28 августа, 16:21 В Киеве через Парковый пешеходный мост развернули флаг длиной 430 метров, чтобы символически соединить два берега Днепра (Фото:Верховная рада Украины)

В воскресенье, 28 августа, в Киеве развернули флаг Украины длиной 430 метров. Флаг развернули через Парковый пешеходный мост на остров Труханов, символически соединив два берега Днепра.

К акции присоединились около 100 человек, в том числе временно перемещенные люди из Херсона, Мариуполя, Донецка, Мелитополя и Луганска, сообщает Суспільне.

Акция символизирует единство украинского народа в борьбе за независимость Украины, рассказал организатор, генеральный директор, художественный руководитель Херсонского академического театра имени Николая Кулиша Александр Книга.

Видео дня

"Сегодняшняя акция — это посыл в первую очередь тем людям, которые сегодня находятся в оккупации. Мы знаем, как там тяжело. Мы держим с ними контакт. Но люди отчаявшиеся. Там информационный вакуум. Там готовятся референдумы. И сегодня мы хотим сделать такой жест, что соединить нашим флагом желто-синий левый и правый берег Днепра. Сегодня наш Антоновский мост в Херсоне разрушен, а для нас это символ единства левого и правого берега. В 2014 году мы с театром вышли и раскрасили в желто-синий цвет то время, как захватывали Крым. Было страшно, но сегодня еще страшнее. Потому что война в наших домах», — говорит Книга.

По словам организатора, акция должна была пройти на день флага, но мероприятия были перенесены.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.