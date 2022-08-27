Спутник показал последствия новых ударов по Антоновскому мосту в Херсоне 27 августа, 12:56 Спутник компании Planet Labs зафиксировал, как выглядит Антоновский мост после ударов 26 августа (Фото:@ArtisanalAPT)

Спутник компании Planet Labs зафиксировал последствия нового удара ВСУ по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне в пятницу, 26 августа.

Спутниковый снимок опубликовал OSINT-исследователь Тим Эрхарт в своем Twitter.

По его словам, снимок был сделан около 15:00 26 августа.

На нем видно, что удары пришлись на южную секцию моста. Она не разрушена, но дорожное покрытие значительно повреждено.

Видео дня

Также на Антоновском мосту не видно транспорта.

Эрхарт также показал спутниковый снимок Дарьевского моста через реку Ингулец, который ВСУ вывели из строя в этот же день.

Повреждений на нем не видно из-за качества съемки. Но рядом есть понтонная переправа. Предположительно, именно ее оккупанты используют для переброски военной техники.

Днем 26 августа в Херсоне раздались взрывы с разницей в час, позже в соцсетях сообщили об ударах по Антоновскому мосту. Также появилось видео.

Силы обороны Украины также вывели из строя Дарьевский мост в Херсонской области. Войска РФ перестали эксплуатировать его после выполнения огневых задач ВСУ.

Ранее в ВСУ сообщили, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

22 августа украинские военные нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Местные жители утверждали, что в результате последнего удара ВСУ он буквально «разломался пополам».

Инфографика: НВ

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань уточнил, что украинские силы нанесли удар по мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами.



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