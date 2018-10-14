В Киеве разгромили офис Медведчука

В Киеве устроили погром в офисе Медведчука

Члены праворадикальных организаций Традиция и порядок и С14 разгромили офисное здание на улице Липинского в Киеве, которое, по их данным, является собственностью политика Виктора Медведчука.

Об этом с места происшествия сообщил корреспондент LB.ua.

Участники погрома выбили ролеты, которые защищали окно, и бросили внутрь помещения пиротехнические файеры. На стене здания написали "Слава нации", "Смерть врагам".

Напомним, Виктор Медведчук не единожды проявлял свою пророссийскую настроенность.

7 октября в эфире российского телеканала ТВЦ он заявил, что не видит российской агрессии по отношению к Украине. Впервые Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, в апреле 2018 года.

Отвечая на вопрос о наличии российских частей на Донбассе Медведчук заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "никогда не сообщала о наличии регулярных частей РФ на территории, неподконтрольной Украине".

Он также не ответил на вопрос о наличии российского вооружения на Донбассе, также его не интересует вопрос, кто именно финансирует террористов на Донбассе.

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