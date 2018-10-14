В Киеве разгромили офис Медведчука

Члены праворадикальных организаций Традиция и порядок и С14 разгромили офисное здание на улице Липинского в Киеве, которое, по их данным, является собственностью политика Виктора Медведчука.
Об этом с места происшествия сообщил корреспондент LB.ua.
Участники погрома выбили ролеты, которые защищали окно, и бросили внутрь помещения пиротехнические файеры. На стене здания написали "Слава нации", "Смерть врагам".
Смотрите также
Напомним, Виктор Медведчук не единожды проявлял свою пророссийскую настроенность.
7 октября в эфире российского телеканала ТВЦ он заявил, что не видит российской агрессии по отношению к Украине. Впервые Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, в апреле 2018 года.
Отвечая на вопрос о наличии российских частей на Донбассе Медведчук заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "никогда не сообщала о наличии регулярных частей РФ на территории, неподконтрольной Украине".
Он также не ответил на вопрос о наличии российского вооружения на Донбассе, также его не интересует вопрос, кто именно финансирует террористов на Донбассе.
Смотрите также
- Собственником телеканала NewsOne стал депутат, связанный с Медведчуком
- Медведчук подтвердил, что его жена имеет нефтяной бизнес в России
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования