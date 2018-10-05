05 октября 2018, пятница

Собственником телеканала NewsOne стал депутат, связанный с Медведчуком

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Братья Козака и Медведчука ведут совместный бизнес
Фото: kremlin.ru

Братья Козака и Медведчука ведут совместный бизнес

Народный депутат от Оппозиционного блока Тарас Козак стал владельцем корпоративных прав пророссийского телеканала NewsOne.

Об этом у себя в Facebook сообщил его бывший собственник, нардеп Евгений Мураев.

Ранее он передал 100% уставного фонда телеканала бывшему заместителю главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрею Портнову.

"Сегодня владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал мой товарищ и коллега Тарас Козак. Желаю ему и коллективу успеха и роста", - написал он.

Как отмечает на своей странице в соцсети журналист НВ Кристина Бердинских, новый владелец NewsOne является очень близким другом одиозного кума главы Кремля Виктора Медведчука.

В частности, с 2013 года бывший замглавы Гостаможни Козак арендует дом площадью 609 кв. м. у фирмы Спорт-тур, конечным собственником которой является жена лидера прокремлевской организации Украинский выбор Оксана Марченко.

Кроме того, братья нардепа и Медведчука Сергей и Богдан совместно владеют целым рядом предприятий.

В свою очередь Портнов у себя в аккаунте подчеркнул, что больше не имеет отношения к телеканалу.

"С сегодняшнего дня я больше не буду иметь отношения к информационной, административной или другой деятельности телеканала", - заявил он.

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