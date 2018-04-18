Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором

Бизнесмен и политик Виктор Медведчук, который также является кумом президента РФ Владимира Путина, заявил, что не считает Россию ни агрессором, ни стороной конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью DW.

"Конфликт на Донбассе - это конфликт между людьми, которые не согласились с приходом новой власти и с политиками новой власти", - заявил Медведчук.

По его мнению, Россия, как и ОБСЕ, выступает лишь посредником в вопросе разрешения конфликта на Донбассе, что "непосредственно записано в минских соглашениях".

"Россия присутствует в нормандском формате и взяла на себя функции по оказанию влияния на руководство непризнанных республик", - сказал Медведчук.

Отвечая на вопрос о наличии российских частей на Донбассе Медведчук заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "никогда не сообщала о наличии регулярных частей РФ на территории, неподконтрольной Украине".

Он также не ответил на вопрос о наличии российского вооружения на Донбассе, также его не интересует вопрос, кто именно финансирует террористов на Донбассе.

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В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.