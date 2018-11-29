В Киеве переименовали улицу Тверскую

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает о том, что депутаты Киевсовета проголосовали за переименование улицы Тверской.
79 депутатов проголосовали за переименование улицы в имени Ежи Гедройца.
"Переименование будет способствовать чествованию памяти выдающегося польского публициста и общественного деятеля, активного сторонника польско-украинского сотрудничества, который был противником взаимных территориальных претензий", - сообщили в КГГА.
Улица Тверская находится в Голосеевском районе Киева возле станции метро Дворец Украина.
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