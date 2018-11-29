30 ноября 2018, пятница

В Киеве переименовали улицу Тверскую

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Решение о переименовании приняли в КГГА

Решение о переименовании приняли в КГГА

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает о том, что депутаты Киевсовета проголосовали за переименование улицы Тверской.

79 депутатов проголосовали за переименование улицы в имени Ежи Гедройца.

"Переименование будет способствовать чествованию памяти выдающегося польского публициста и общественного деятеля, активного сторонника польско-украинского сотрудничества, который был противником взаимных территориальных претензий", - сообщили в КГГА.

Улица Тверская находится в Голосеевском районе Киева возле станции метро Дворец Украина.

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