Киевсовет обязал застройщика сохранить найденные на Почтовой площади артефакты

В четверг, 29 ноября, депутаты Киевского городского совета приняли решение, которое должно урегулировать сохранение артефактов, найденных при строительстве подземного торгово-развлекательного центра на Почтовой площади.

Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, инвестор должен внести изменения в инвестиционный договор на выгодных для города условиях или разорвать его вообще.

В изменениях к договору киевские депутаты предложили учесть размещение на объекте ТРЦ помещений музея и альтернативное укрепление свай на участке проведения археологических раскопок вместо железобетонной плиты.

Таким образом в Киевсовете пытаются сохранить артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади и обеспечить их музеефикацию.

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"Мы нашли компромиссное решение. Учитывая тот факт, что во время строительных работ были найдены артефакты, мы фактически обязываем застройщика создать музей на Почтовой площади. Но при этом даем возможность не разрывать договор, защищая его интересы. Это вполне логичное решение, ведь для инвестора это может быть очень выгодный проект и достаточно выгодное вложение", - пояснил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Александр Бродский.

Напомним, в 2015 году во время строительства подземного торгово-развлекательного центра на Почтовой площади ученые сначала обнаружили уникальные артефакты XVI-XVIII веков, а потом нашли полноценную улицу времен Киевской Руси XI-XII веков.

После этого Киевсовет поддержала сохранение найденных артефактов и предложила внести участок прибрежного городского квартала в Государственный реестр недвижимых памятников национального значения.