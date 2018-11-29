В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета

Автомобиль, в котором находился Павел Шеремет, подорвали в центре Киева в 2016 году

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики поддержала проект решения о создании в Киеве сквера имени журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщили в управлении экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook.

По информации ведомства, сквер появится в Шевченковском районе на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая.

"По процедуре участок сначала должен получить статус сквера, и уже после этого новый сквер получит имя", - объясняют в управлении.

Земельный участок выбирали по предварительному согласованию с родными журналиста.

Известный журналист и один из руководителей Украинской правды Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года.

Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.

В МВД Украины заявили, что наиболее вероятным является российский след в убийстве журналиста.

24 июля 2017 года Нацполиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета из соображений безопасности. В Едином реестре судебных решений изъяли из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве журналиста.