В Киеве на несколько недель перекрыли Крещатик

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В полиции сообщили, что движение откроют после 30 мая
Фото: Yulia McGuffie

В полиции сообщили, что движение откроют после 30 мая

С понедельника, 14 мая, в Киеве перекрыли часть Крещатика.

Как сообщает НВ, перекрыт участок от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. По всему периметру уже установили металлические ограждения.

По словам дежурных полицейских, началось обустройство фан-зоны к финалу Лиги Чемпионов.

Правоохранители уточнили, что Крещатик будет перекрыт до 30 мая.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

На время финала будет перекрыто движение в полуторакилометровой зоне вокруг стадиона.

Перед началом матча на НСК Олимпийский споет известная британская певица Дуа Липа.

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