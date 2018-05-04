Финал Лиги чемпионов в Киеве откроет британская певица Дуа Липа

Дуа Липа споет перед финалом Лиги чемпионов в Киеве

На открытии финала Лиги Чемпионов, который состоится на НСК Олимпийский в Киеве споет известная британская певица Дуа Липа.

На своей официальной странице в Facebook УЕФА опубликован видеоролик о звезде на церемонии открытия финала.

Официально о выступлении Дуа Липы объявят 8 мая.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский Реал и английский Ливерпуль пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

Ранее сообщалось, что на время финала будет перекрыто движение в полуторакилометровой зоне вокруг стадиона. Некоторые улицы будут недоступны для автомобилей 2-3 недели.