Финал Лиги чемпионов в Киеве откроет британская певица Дуа Липа

На открытии финала Лиги Чемпионов, который состоится на НСК Олимпийский в Киеве споет известная британская певица Дуа Липа.
На своей официальной странице в Facebook УЕФА опубликован видеоролик о звезде на церемонии открытия финала.
Официально о выступлении Дуа Липы объявят 8 мая.
Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский Реал и английский Ливерпуль пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.
Ранее сообщалось, что на время финала будет перекрыто движение в полуторакилометровой зоне вокруг стадиона. Некоторые улицы будут недоступны для автомобилей 2-3 недели.
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