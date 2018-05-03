В Киеве изменится движение транспорта во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА

В рамках подготовки к проведению в Киеве финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017-2018 будет временно изменена организация дорожного движения, сообщает сайт города Киева.
В частности, движение ограничат в 1,5-километровой зоне вокруг НСК Олимпийский и других локаций спортивных событий.
Так, для разграничения автомобильных и пешеходных потоков на подъезде к НСК Олимпийский временно установят направляющее ограждение.
Количество подвижного состава метро и наземного муниципального транспорта увеличится, в частности, на тех путях следования, которые пролегают рядом с НСК Олимпийским.
На сайте отмечается, что в ночь с 26 на 27 мая работу городского пассажирского транспорта продлят на 3 часа, организовав перевозки маршрутами городского наземного пассажирского транспорта, которые проходят возле станций столичного метро (после прохождения его последних поездов).
Движение будет ограничено на отдельных участках улиц, перечень которых представлен на сайте.
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