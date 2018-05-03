В Киеве изменится движение транспорта во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА

К проведению в Киеве финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА Киевсовет перекроет дороги в центре

В рамках подготовки к проведению в Киеве финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017-2018 будет временно изменена организация дорожного движения, сообщает сайт города Киева.

В частности, движение ограничат в 1,5-километровой зоне вокруг НСК Олимпийский и других локаций спортивных событий.

Так, для разграничения автомобильных и пешеходных потоков на подъезде к НСК Олимпийский временно установят направляющее ограждение.

Количество подвижного состава метро и наземного муниципального транспорта увеличится, в частности, на тех путях следования, которые пролегают рядом с НСК Олимпийским.

На сайте отмечается, что в ночь с 26 на 27 мая работу городского пассажирского транспорта продлят на 3 часа, организовав перевозки маршрутами городского наземного пассажирского транспорта, которые проходят возле станций столичного метро (после прохождения его последних поездов).

Движение будет ограничено на отдельных участках улиц, перечень которых представлен на сайте.