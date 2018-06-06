06 июня 2018, среда

В Хмельницкой области прокурора уличили во взяточничестве

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Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы

Правоохранители задержали в Хмельницкой области прокурора, который занимался вымогательством взяток.

Об этом сообщили в ГПУ.

"Прокурор Староконстантиновской местной прокуратуры Хмельницкой области требовал от обвиняемого в уголовном производстве предоставить неправомерную выгоду в сумме $300 за содействие в решении вопроса о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали при получении всей суммы взятки.

"Указанному прокурору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет)", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что менеджер кадрового центра ВСУ вымогал взятку за включение в состав миротворческой миссии.

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