В Хмельницкой области прокурора уличили во взяточничестве

Правоохранители задержали в Хмельницкой области прокурора, который занимался вымогательством взяток.
Об этом сообщили в ГПУ.
"Прокурор Староконстантиновской местной прокуратуры Хмельницкой области требовал от обвиняемого в уголовном производстве предоставить неправомерную выгоду в сумме $300 за содействие в решении вопроса о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы", - говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали при получении всей суммы взятки.
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"Указанному прокурору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет)", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что менеджер кадрового центра ВСУ вымогал взятку за включение в состав миротворческой миссии.
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