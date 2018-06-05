Менеджер кадрового центра ВСУ вымогал взятку за включение в состав миротворческой миссии

Военный требовал за свою "помощь" 25 тысяч гривен

Правоохранители задержали в Киевской области военнослужащего, который вымогал взятку за включение в состав миротворческой миссии.

"36-летний менеджер кадрового центра Вооруженных сил Украины требовал от гражданина Украины неправомерную выгоду - 25 тысяч гривен за назначение его на должность водителя ВСУ в составе Украинской миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Либерии", - рассказали в полиции.

Как сообщается, военного задержали "на горячем" во время получения части взятки.

"Продолжается досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время получения крупной взятки задержали чиновника военного госпиталя Минобороны и командира роты.