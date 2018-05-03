В Одессе экс-главу Савранского поселкового совета за взятку приговорили к 6 годам тюрьмы

Киевский районный суд Одессы приговорил бывшего председателя Савранского поселкового совета к шести годам заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 3 года и с конфискацией имущества.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины (взяточничество).

Как сообщили в Генпрокуратуре, он требовал от представителя предпринимателя 85 тысяч гривен за "подписание и выдачу решения поселкового совета о предоставлении в аренду части здания Центра культурных и бытовых услуг".

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"Кроме того, за неправомерную выгоду чиновник должен был решить вопрос о заключении соглашения с ФЛП об аренде указанного здания сроком на 2 года и 11 месяцев с правом выкупа для занятия предпринимательской деятельностью в сфере быстрого питания", - добавили в ГПУ.

Ранее сообщалось, что во Львовской области глава комиссии горсовета по земельным вопросам попался на крупной взятке.