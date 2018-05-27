В Херсонской области горят 20 га леса

В Раденском лесничестве Олешковского района Херсонской области произошел лесной пожар на территории 20 га.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Херсонской области, 1,5 га леса охвачены верховым пожаром (пожаром, при котором загораются листья, хвоя, ветви и вся крона деревьев, обычно завершающая стадия лесного пожара - ред.).

Спасателям сообщили о происшествии 27 мая в 13:25. Над ликвидацией пожара работают 11 единиц техники и 50 спасателей ГСЧС и 14 единиц техники и 35 сотрудников лесной охраны.

Глава олешковской райгосадминистрации Елена Кравченко-Скалозуб на своей странице в Facebook винит в пожаре отдыхающих в районе йодовых озер.

По ее словам, общая площадь пожара - как участков леса, так и участков без многолетних насаждений - 25 га. Кравченко-Скалозуб отметила, что пожар тушат в том числе с помощью вертолета.