Пожар в Карпатах застал гостей курорта Захар Беркут на подъемнике

В воскресенье, 29 апреля, загорелась сухая трава и кустарник в районе горнолыжного курорта Захар Беркут в селе Волосянка на горе Высокий Верх. Эвакуированы десятки туристов, которых пожар застал на подъемнике, сообщают свидетели в Facebook.

Пожарных вызвали в 15:25, пожар ликвидировали в 21:36. Туристы в соцсетях жаловались на то, что спасатели ехали слишком долго.

"Сложность пожара заключалась в том, что из-за особенностей ландшафта было невозможно доехать пожарной техникой, и спасателям пришлось ликвидировать возгорание ручными хлопушками", - пишет пресс-служба ГСЧС Львовской области.

С подъемника эвакуировали 71 человека. Один из свидетелей происшествия написал, что людей продолжали сажать на подъемник и после того, как начался пожар.

"Мы с женой спускались на подъемнике через этот пожар. Было очень много дыма, пепла и огня - горела трава, кусты и даже деревья, в одном месте огонь был очень близко... Нужно было останавливать его как только начался пожар! А людей сажали еще долго после того как она началась", - написал Алексей Кучеренко.

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Напомним, 16 марта сломался подъемнк на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. Пострадали около 10 человек.