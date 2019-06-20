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Убийство Дарьи Лукьяненко: в Ивановском районе объявлен день траура

Вчера, 21:16
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Убийство Дарьи Лукьяненко: в Ивановском районе объявлен день траура - фото

полиция

Дашу Лукьяненко похоронят 21 июня

Пятница, 21 июня, в Ивановском районе Одесской области объявлена днем траура по убитой 11-летней Дарье Лукьяненко.

Об этом сообщили в Ивановской районной государственной администрации.

В этот день состоятся похороны Дарьи Лукьяненко. Девочку похоронят на кладбище возле хлебзавода.

Напомним, тело Даши Лукьяненко нашли 19 июня в одном из частных домов Ивановки Одесской области после пяти дней поиска.

Девочка пошла на танцы днем 13 июня, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней участвовали полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Подозреваемый в убийстве признался, что душил девочку, а затем раздел. Затем он бросил тело девочки в яму, а вещи облил бензином и сжег. Убийство было совершено на сексуальной почве.

Полиция открыла дело по статьям незаконное лишение свободы, покушение на изнасилование, умышленное убийство несовершеннолетнего ребенка, а также надругательство над телом умершей.

Теги:   Одесская область Даша Лукьяненко

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