Убийство Дарьи Лукьяненко: в Ивановском районе объявлен день траура Вчера, 21:16 Цей матеріал також доступний українською полиция Дашу Лукьяненко похоронят 21 июня полиция

Пятница, 21 июня, в Ивановском районе Одесской области объявлена днем траура по убитой 11-летней Дарье Лукьяненко.

Об этом сообщили в Ивановской районной государственной администрации.

В этот день состоятся похороны Дарьи Лукьяненко. Девочку похоронят на кладбище возле хлебзавода.

Напомним, тело Даши Лукьяненко нашли 19 июня в одном из частных домов Ивановки Одесской области после пяти дней поиска.

Девочка пошла на танцы днем 13 июня, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней участвовали полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Подозреваемый в убийстве признался, что душил девочку, а затем раздел. Затем он бросил тело девочки в яму, а вещи облил бензином и сжег. Убийство было совершено на сексуальной почве.

Полиция открыла дело по статьям незаконное лишение свободы, покушение на изнасилование, умышленное убийство несовершеннолетнего ребенка, а также надругательство над телом умершей.