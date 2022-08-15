Арестович заявил о возможной ликвидации генерала РФ в Херсонской области 15 августа, 23:57 Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украинские военнослужащие, возможно, ликвидировали российского генерала в Херсонской области, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин live он подчеркнул, что эта информация нуждается в уточнении.

«По предварительным данным, нуждающимся в уточнении, на Херсонском направлении сегодня погиб российский генерал», — заявил Арестович.

Видео дня

При этом он добавил, что противник был ликвидирован при помощи артиллерийского удара.

Имя погибшего генерала советник главы ОП не назвал.

15 августа начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты на юге Украины не могут продвигаться по суше, но продолжают авиаудары и артиллерийские обстрелы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.