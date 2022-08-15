Арестович заявил о возможной ликвидации генерала РФ в Херсонской области

15 августа, 23:57
Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украинские военнослужащие, возможно, ликвидировали российского генерала в Херсонской области, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин live он подчеркнул, что эта информация нуждается в уточнении.

«По предварительным данным, нуждающимся в уточнении, на Херсонском направлении сегодня погиб российский генерал», — заявил Арестович.

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При этом он добавил, что противник был ликвидирован при помощи артиллерийского удара.

Имя погибшего генерала советник главы ОП не назвал.

15 августа начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты на юге Украины не могут продвигаться по суше, но продолжают авиаудары и артиллерийские обстрелы.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Генерал Алексей Арестович Война России против Украины

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