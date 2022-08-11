«Может пошатнуть власть Путина». Освободить юг или Донбасс — аналитик CIT высказался о приоритетных направлениях работы ВСУ 11 августа, 19:41 Эксклюзив НВ Украинские военные в Донецкой области (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Часть украинских военных выражают готовность к освобождению Донбасса, но с этим спешить не стоит, ведь есть более приоритетные направления. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

«Я бы хотел поблагодарить военных за то, что они сейчас делают и на что они готовы. Но, по-моему, сейчас большую экономическую, политическую важность имеет деоккупация юга. Там, в отличие от Донбасса, который сейчас разрушен россиянами, сохранилась экономика, многие сторонники Украины ожидают ВСУ», — считает Михайлов.

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Он добавил, что оккупацию Херсонской области и остальной южной части Украины Россия хочет сделать своей политической победой путем псевдореферендумов и аннексии. А потому, по мнению аналитика, Украина должна это предотвратить, чтобы ослабить позиции диктатора Владимира Путина:

«Если лишить Россию этой победы, то это может даже пошатнуть власть Путина, по крайней мере, те националистически-имперские круги, на которые он сейчас опирается».

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