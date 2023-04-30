Силы обороны ведут мощную контрбатарейную работу по позициям РФ на левом берегу Херсонской области — Гуменюк 30 апреля, 12:23 Силы обороны не оставляют в покое оккупантов на левом берегу Херсонской области (Фото:Генштаб)

Силы обороны ведут мощную контрбатарейную борьбу по позициям оккупационных войск РФ на левом берегу Херсонской области.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, на левобережье Херсонской области оккупанты не чувствуют покоя, постоянно маневрируют, обустраивают хоть какие-то временные позиции и пытаются обстреливать правый берег.

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Гуменюк добавила, что сильный ветер помешал работать российской авиации, поэтому мирные жители смогли немного передохнуть от атак.

28 апреля Гуменюк сообщила, что на левом берегу Херсонской области фиксируются случаи дезертирства среди военнослужащих оккупационных войск РФ.

