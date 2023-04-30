Силы обороны ведут мощную контрбатарейную работу по позициям РФ на левом берегу Херсонской области — Гуменюк

30 апреля, 12:23
Поделиться:
Силы обороны не оставляют в покое оккупантов на левом берегу Херсонской области (Фото:Генштаб)

Силы обороны не оставляют в покое оккупантов на левом берегу Херсонской области (Фото:Генштаб)

Силы обороны ведут мощную контрбатарейную борьбу по позициям оккупационных войск РФ на левом берегу Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, на левобережье Херсонской области оккупанты не чувствуют покоя, постоянно маневрируют, обустраивают хоть какие-то временные позиции и пытаются обстреливать правый берег.

Видео дня

Читайте также:
Проверяют телефоны и ходят с обысками: россияне усилили фильтрацию в оккупированных районах Херсонской области

Гуменюк добавила, что сильный ветер помешал работать российской авиации, поэтому мирные жители смогли немного передохнуть от атак.

28 апреля Гуменюк сообщила, что на левом берегу Херсонской области фиксируются случаи дезертирства среди военнослужащих оккупационных войск РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X