На левобережье Херсонской области фиксируют дезертирство среди российских военных — Гуменюк 28 апреля, 11:17 Среди российских военных на левом берегу Херсонской области фиксируют случаи дезертирства (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

На левом берегу Херсонской области фиксируются случаи дезертирства среди военнослужащих оккупационных войск РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупантам «не удается себя убедить» в возможности длительного закрепления на левобережье Херсонской области.

Видео дня

«У них все же процветает дезертирство. Они продолжают борьбу среди своих же, выискивая их, пытаясь вернуть на места», — сказала Гуменюк.

Она добавила, что российские войска продолжают ротацию, перемещая мобилизованных на передний край, где те «становятся пушечным мясом». Их главное назначение — сдерживание любой активности со стороны Сил обороны Украины, а на следующих рубежах обороны стоят более подготовленные подразделения оккупантов.

«Это также признак их осознания того, что развитие событий будет происходить по тому сценарию, который они уже должны были пережить на правом берегу», — подчеркнула Гуменюк.

24 апреля Гуменюк сообщала, что защитники Украины на юге продолжают зачищать передовую полосу на левом берегу Днепра.