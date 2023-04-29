Проверяют телефоны и ходят с обысками: россияне усилили фильтрацию в оккупированных районах Херсонской области 29 апреля, 07:38 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты усилили фильтрационные меры на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 29 апреля.

В частности, в населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное Херсонской области россияне проводят массовые обыски жилых помещений и проверку телефонов. «Основное внимание уделяется жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов», — рассказали в Генштабе.

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Также за минувшие сутки враг вел интенсивные обстрелы украинских городов и сел в Херсонской и Запорожской областях. Противник совершил обстрелы более 45 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них — Республиканец, Томарино, Тягинка, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области, а также Малиновка, Затишье, Малая Токмачка, Камянское, Ивановка Запорожской области погибли и ранены среди мирных людей, повреждены жилые дома.

Кроме того, российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины. В частности, в населенном пункте Боково-Хрустальное Луганской области, военнослужащие российских оккупационных войск грабят дома местных жителей.