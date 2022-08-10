В Херсонской области оккупанты размещают свою технику возле стратегической инфраструктуры — советник главы ОВА 10 августа, 14:17 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что оккупанты размещают свою технику возле стратегической инфраструктуры.

По его словам, речь идет о Каховской ГЭС и Каховском магистральном канале.

«Но наши ВСУ работали и будут работать ювелирно. Задача наших военных изгнать орков и не повредить важные объекты и тем более — сохранить людей», — написал он в Facebook.

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Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что у российских войск нет возможности наступать на юге Украины.

По ее словам ситуация на юге страны остается напряженной, но контролируется украинскими силами.

Россияне на южном направлении стягивают резервы, ищут места для маневров и пытаются разворачивать ударные группировки.

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