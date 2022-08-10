«Для РФ назревает серьезный кризис». С помощью какого вооружения Украина научилась бить на 150 км, готовясь к наступлению — Яковина 10 августа, 13:04 Эксклюзив НВ Люди отдыхают на пляже, когда поднимается дым и пламя после взрывов на российской военной авиабазе в Новофедоровке. Крым, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Что это за ракеты и как Украина научилась бить на 150 км, в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

На вооружение украинской армии поступили ракеты, которые называются HARM AGM-88D. Это американские ракеты, которые наводятся на радары самых разных типов.

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Эти ракеты сейчас могут стать для российских систем ПВО такой же неприятностью, как HIMARSы стали для российских складов с боеприпасами. Эти ракеты меняют правила игры, и вынудят сейчас РФ поменять тактику своих действий, как минимум на юге Украины, а возможно даже всю стратегию.

РФ может остаться практически без систем противовоздушной обороны. HARM — это самонаводящиеся ракеты, которые летят на радиолокационное излучение. Если где-то работает радар и ракета получает соответствующий приказ, она летит на луч радара и не оповещает никого, что она вот-вот прилетит.

В результате для большинства систем ПВО, которые так или иначе в своей работе полагаются как раз на радары, прилет этих ракет HARM становится в высшей степени неприятной неожиданностью. Это довольно большая ракета — несколько метров в длину. После удара такой ракеты от системы ПВО, например, Бук, Тор, С-300, С-400 ничего не остается.

В американских, западных журналах эти ракеты называют убийцами С-300, С-400, потому что они создавались для этой цели.

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